Напиток йерба мате поможет вам похудеть

Также выяснилось, что эффект йерба мате может зависеть от того, как он взаимодействует с кишечником.

В одном исследовании 2019 года было обнаружено, что у людей с избыточным весом или ожирением, которые пили йерба мате, наблюдалось значительное повышение уровня PON-1. Этот фермент связан с антиоксидантными свойствами. Помимо этого, это повышение оказалось связано с более высоким уровнем «хорошего» холестерина.

Обзорная же работа, опубликованная в журнале Nutrients, продемонстрировала, что йерба мате может помочь в поддержании уровня энергии, способствует снижению веса, стимулируя расщепление жиров, поддерживает здоровье сердца, оказывает противовоспалительное действие.

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