Напиток салеп оказался полезен при повышенном холестерине

В салепе много килокалорий и углеводов. Одна чашка напитка даже с полуобезжиренным молоком содержит 100 ккал. Если вы готовите его дома, то лучше к нему сахар не добавлять вообще. Так напиток получится более полезным.

Вещество «глюкоманнан» в турецком напитке даёт ощущение сытости, продлевает время опорожнения желудка, нормализует уровень сахара в крови. Помимо этого, благодаря этому соединению уровень холестерина приходит в норму.