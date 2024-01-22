Напиток салеп оказался полезен при повышенном холестерине

Опубликовано 22 января 2024, 10:30
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Напиток салеп оказался полезен при повышенном холестеринеЕго рекомендуют пить зимой
Напиток салеп родом из Турции. Его готовят из порошка на основе высушенных клубней орхидей. Считается, что этот напиток помогает организму восстанавливаться.
В салепе много килокалорий и углеводов. Одна чашка напитка даже с полуобезжиренным молоком содержит 100 ккал. Если вы готовите его дома, то лучше к нему сахар не добавлять вообще. Так напиток получится более полезным.
Вещество «глюкоманнан» в турецком напитке даёт ощущение сытости, продлевает время опорожнения желудка, нормализует уровень сахара в крови. Помимо этого, благодаря этому соединению уровень холестерина приходит в норму.
Салеп защищает от образования газов в животе, вздутия живота. Также он предотвращает запоры и очищает кишечник.
Наконец, в состав салепа входит витамин А, известный пользой для глаз.
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