Напоминания на смартфоне плохо повлияли на обучение

Положительное влияние на обучение носит краткосрочный характер. В долгосрочной же перспективе учащиеся передают ответственность за обучение смартфону, и возникает риск, что они будут полагаться только на него.

В новом исследовании участвовали 85 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Их разделили на две группы, а затем отслеживали их поведение, связанное с обучением, в течение 36 дней. Для этого использовались данные об использовании приложения для изучения лексики.

Одна группа получала до 16 напоминаний с нерегулярными интервалами, а контрольная ничего не получала. Выяснилось, что группа без напоминаний изучала лексику в среднем 26 из 36 дней. В то же время студенты, которым напоминали, учились только 22 дня.

В дни, когда смартфон напоминал о необходимости учиться, средняя вероятность получения знаний составляла 69%, в дни без напоминаний - 60%. Однако часто студенты занимались лишь в те дни, когда получали напоминание. Это особенно заметно было к концу обучения.

С другой стороны, в тестах на словарный запас студенты обеих групп показали почти одинаковые результаты.