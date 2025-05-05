Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 мая 2025, 22:30
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Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организме

Будьте осторожны
Рекомендуемая суточная норма белка - 0,8 г на килограмм массы тела. Однако это лишь предотвращает дефицит протеина. Многие же эксперты рекомендуют потреблять его ещё больше. С другой стороны, нет чёткого верхнего предела для белка. Дон Джексон Блатнер, сертифицированный диетолог, рекомендует: белок должен составлять от 10 до 35% от общего количества калорий.
Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организме
© Kelly Powers

Вот несколько причин, по которым избыток белка вреден для здоровья.

Протеин может вытеснить другие продукты, богатые питательными веществами. Речь идёт о фруктах, овощах, цельных зёрнах. В результате вы будете потреблять меньше клетчатки, антиоксидантов, основных витаминов и минералов. Со временем это приведёт к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, проблемам с пищеварением.

Может нарушиться работа кишечника. Высокобелковые диеты, которые включают в основном животный белок, могут привести к уменьшению количества полезных бактерий и увеличению числа вредных бактерий в кишечнике. Клетчатка помогает бороться с запорами и способствует улучшению микробиома кишечника.

Может увеличиться нагрузка на почки. Большое потребление белка может также повысить риск образования камней в почках.

Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организме
© BongkarnThanyakij/Getty Images

Может повыситься риск возникновения болезней сердца. Вредят сердцу диеты с высоким содержанием красного и переработанного мяса. К переработанному мясу относятся колбаса, хот-доги, бекон, мясные деликатесы, к красному - говядина, свинина, баранина и козлятина.

Может повыситься риск развития рака. По данным Американского института исследований рака (AICR), употребление более 340-510 г красного мяса в неделю (или 113-170 г в сутки) увеличивает шансы на развитие колоректального рака.

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