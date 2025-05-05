Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организме

Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организмеБудьте осторожны
Вот несколько причин, по которым избыток белка вреден для здоровья.
Протеин может вытеснить другие продукты, богатые питательными веществами. Речь идёт о фруктах, овощах, цельных зёрнах. В результате вы будете потреблять меньше клетчатки, антиоксидантов, основных витаминов и минералов. Со временем это приведёт к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, проблемам с пищеварением.
Может нарушиться работа кишечника. Высокобелковые диеты, которые включают в основном животный белок, могут привести к уменьшению количества полезных бактерий и увеличению числа вредных бактерий в кишечнике. Клетчатка помогает бороться с запорами и способствует улучшению микробиома кишечника.
Может увеличиться нагрузка на почки. Большое потребление белка может также повысить риск образования камней в почках.
Может повыситься риск возникновения болезней сердца. Вредят сердцу диеты с высоким содержанием красного и переработанного мяса. К переработанному мясу относятся колбаса, хот-доги, бекон, мясные деликатесы, к красному - говядина, свинина, баранина и козлятина.
Может повыситься риск развития рака. По данным Американского института исследований рака (AICR), употребление более 340-510 г красного мяса в неделю (или 113-170 г в сутки) увеличивает шансы на развитие колоректального рака.
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