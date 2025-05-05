Нарушение работы кишечника и не только: названы последствия избытка белка в организме

Вот несколько причин, по которым избыток белка вреден для здоровья.

Протеин может вытеснить другие продукты, богатые питательными веществами. Речь идёт о фруктах, овощах, цельных зёрнах. В результате вы будете потреблять меньше клетчатки, антиоксидантов, основных витаминов и минералов. Со временем это приведёт к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета, проблемам с пищеварением.

Может нарушиться работа кишечника. Высокобелковые диеты, которые включают в основном животный белок, могут привести к уменьшению количества полезных бактерий и увеличению числа вредных бактерий в кишечнике. Клетчатка помогает бороться с запорами и способствует улучшению микробиома кишечника.

Может увеличиться нагрузка на почки. Большое потребление белка может также повысить риск образования камней в почках.