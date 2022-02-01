Насколько эффективной оказалась вакцинация в России и США

Насколько эффективной оказалась вакцинация в России и СШАОтвечает пользователь «Хабра»
Прежде всего, нужно отметить, что в октябре-декабре 2021 года в России и США самым распространённым штаммом был «дельта». Для анализа данных о вакцинации автор построил несколько графиков, на которых точками отмечалась информация об отдельном регионе страны. При этом важно было определить среднее значение, которое выражено при помощи прямой.
Информация о смертности в России от коронавируса была взята автором из отчётов Росстата, а о вакцинации - с сайта gogov.ru. Построенные на основе данных графики - ниже.
По графикам можно сделать вывод, что в октябре и ноябре в основном умирали привитые (чем больше в регионе невакцинированных, тем ниже оказывалась избыточная смертность). Что же касается декабря, то утверждать по его данным, что в РФ по большей части от ковида умирает непривитая часть населения, нельзя.
Информацию о вакцинации и о смертности от коронавирусной инфекции в США автор нашёл на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В итоге на основе данных были составлены аналогичные графики.
Результаты показали в этом случае, что чем больше было в том или ином регионе непривитых граждан, тем ниже оказывалась в итоге смертность.
Далее автор назвал более точные показатели эффективности вакцинации от «дельта»-варианта в двух странах. Находятся эти значения в пределах от 15 до 30 %.
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