Насколько эффективной оказалась вакцинация в России и США

По графикам можно сделать вывод, что в октябре и ноябре в основном умирали привитые (чем больше в регионе невакцинированных, тем ниже оказывалась избыточная смертность). Что же касается декабря, то утверждать по его данным, что в РФ по большей части от ковида умирает непривитая часть населения, нельзя.

Информацию о вакцинации и о смертности от коронавирусной инфекции в США автор нашёл на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В итоге на основе данных были составлены аналогичные графики.