Насколько полезно для организма человека принятие ледяных ванн на самом деле

Существуют и определённые ограничения продолжительности нахождения людей в ледяных ваннах. Ли рекомендует проводить в ледяной воде не более 10-15 минут. Некоторые исследования также показывают, что после выхода из такой ванны кровоток по всему телу увеличивается, что приводит к лучшему восстановлению мышц. Вместе с тем в организме выделяются гормоны стресса, из-за чего повышается частота сердечных сокращений, частота дыхания. Это может быть опасно для тех, кто страдает лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У этих людей может быть слишком сильное сердцебиение или очень медленный кровоток.

Если кто-то с болезнями лёгких или сердца хочет попробовать ледяные ванны, то ему нужно начинать с 5-минутных медленных погружений при более высокой температуре воды: от 10 до 15 градусов Цельсия.

Полезнее всего ледяные ванны будут в качестве формы восстановления после тренировки. Погружение в холодную воду может воздействовать на пораженные участки мышц и предотвратить таким образом отсроченную болезненность мышц (которая возникает спустя сутки после тренировки).

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