Натуральный сахар оказался несильно полезнее обычного

Часто нектар агавы рекламируется как более полезный подсластитель по сравнению со столовым сахаром. При этом в этом нектаре может быть до 90% фруктозы. Это больше, чем в кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. По сравнению с глюкозой фруктоза не вызывает сильной выработки инсулина и не насыщает, что способствует перееданию.

Мёд считается полезным за счёт антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Однако результаты исследования, которое проводилось в 2015 году, показывают, что мёд, белый тростниковый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы влияют на уровень сахара в крови и воспаление схожим образом.

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