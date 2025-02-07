Натуральный сахар оказался несильно полезнее обычного

Натуральный сахар оказался несильно полезнее обычногоВот что об этом говорит наука
Фрэнк Ху, доктор философии, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессор кафедры питания и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана, сказал изданию Verywell, что мёд, кленовый сироп, нектар агавы по сравнению с добавленными сахарами лишь немного лучше. У натуральных сахаров ниже гликемический индекс, а также они содержат ряд витаминов и минералов.
Кроме того, Ху отметил, что чрезмерное потребление любого вида сахара может вызвать проблемы со здоровьем.
Часто нектар агавы рекламируется как более полезный подсластитель по сравнению со столовым сахаром. При этом в этом нектаре может быть до 90% фруктозы. Это больше, чем в кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. По сравнению с глюкозой фруктоза не вызывает сильной выработки инсулина и не насыщает, что способствует перееданию.
Мёд считается полезным за счёт антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Однако результаты исследования, которое проводилось в 2015 году, показывают, что мёд, белый тростниковый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы влияют на уровень сахара в крови и воспаление схожим образом.
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