Научно доказано: бокс полезен при болезни Паркинсона

Спустя 15 недель оказалось, что 9 из 10 участников набрали больше, чем раньше, баллов по Единой шкале оценки болезни Паркинсона. При помощи этой шкалы специалисты измеряют прогрессирование и тяжесть болезни Паркинсона. Также группа испытуемых отметила, что у них уменьшилась усталость и улучшился сон.

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