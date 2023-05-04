Научно доказано: бокс полезен при болезни Паркинсона

Научно доказано: бокс полезен при болезни ПаркинсонаК такому выводу недавно пришли специалисты
В ходе нового исследования, проведённого Университетом Эдит Коуэн вместе с Институтом Перрона и боксёром Раем Фацио, выяснилось, что бокс помогает улучшить качество жизни людей с болезнью Паркинсона.
В рамках нового исследования учёные попросили 10 человек с ранней стадией болезни Паркинсона по три часа в течение 15 недель заниматься боксом. Но при этом «противником» испытуемых было устройство Fightmaster.
Спустя 15 недель оказалось, что 9 из 10 участников набрали больше, чем раньше, баллов по Единой шкале оценки болезни Паркинсона. При помощи этой шкалы специалисты измеряют прогрессирование и тяжесть болезни Паркинсона. Также группа испытуемых отметила, что у них уменьшилась усталость и улучшился сон.
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