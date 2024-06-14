Научно доказано: чем меньше времени вы проводите на диване, тем лучше

Просмотр телевизора в сидячем положении оказался самым вредным для здоровья занятием. Замена времени перед телевизором лёгкой, умеренной или интенсивной физической активностью либо сном (у участников с недосыпом) была связана с лучшими шансами на здоровое старение. Каждый час в день, когда просмотр ТВ сидя заменялся на лёгкую физическую активность дома (например, рутинной работой по дому), повышал шансы человека на здоровую жизнь до 70 лет или больше на 8%. При замене на умеренно энергичную активность шансы на здоровое старение возрастут на 28%.

Даже те, кто спал меньше 7 часов в сутки, старели более здорово, если у них был дополнительный час сна каждый день вместо часа, потраченного на просмотр телевизора с дивана.

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