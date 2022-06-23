Научно доказано: чем моложе себя чувствует человек, тем быстрее он восстанавливается после травм

Научно доказано: чем моложе себя чувствует человек, тем быстрее он восстанавливается после травмЭто касается и пожилых людей
В исследовании израильских специалистов принимали участие 194 человека. Их возраст составлял от 73 до 84 лет. Все они проходили реабилитацию после инсульта или переломов костей.
Выяснилось, что те из пациентов, которые чувствовали себя моложе, чем им было на самом деле, спустя месяц при выписке передвигались лучше, чем остальные. Объясняют это эксперты тем, что эти люди были более оптимистичны при оценке своих шансов на восстановление.
Получается, что субъективный возраст (тот, на который человек себя ощущает) при реабилитации сильнее всего повлиял на результаты восстановления. Причём даже сильнее, чем множество хронических болезней и хронологический возраст пациентов.
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