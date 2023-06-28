Научно доказано: дезодорант снижает риск укусов комаров

Научно доказано: дезодорант снижает риск укусов комаровА запах тела как раз может привлекать этих насекомых
Одних людей комары кусают часто, а на других они даже не садятся. Связано это может быть с большим количеством факторов.
Комаров может привлекать и цвет вашей одежды, и запах тела. Известно, что эти насекомые могут учуять запах тела человека на расстоянии 100 м.
Кроме того, в ходе нового исследования, опубликованного в журнале Current Biology, выяснилось, что из-за вонючих подмышек у людей больше шансов столкнуться с комарами. А в другом исследовании (из журнала Nature) говорится, что решение этой проблемы состоит в использовании дезодоранта.
Команда учёных выяснила, насколько привлекательными для малярийных комаров Anopheles coluzzii были образцы, взятые из подмышек, с рук и с ног. И самыми неприятными для комаров оказались выделения из подмышек. Вероятно, объясняется это остатками дезодоранта в этих образцах.
Специалисты даже выяснили, какое соединение в дезодоранте препятствует тому, чтобы комары садились на кожу людей. Это изопропилтетрадеканоат. И за счёт этого вещества люди на 56% реже сталкивались с надоедливыми насекомыми.
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