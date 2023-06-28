Научно доказано: дезодорант снижает риск укусов комаров

Комаров может привлекать и цвет вашей одежды, и запах тела. Известно, что эти насекомые могут учуять запах тела человека на расстоянии 100 м.

Кроме того, в ходе нового исследования, опубликованного в журнале Current Biology, выяснилось, что из-за вонючих подмышек у людей больше шансов столкнуться с комарами. А в другом исследовании (из журнала Nature) говорится, что решение этой проблемы состоит в использовании дезодоранта.