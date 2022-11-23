Научно доказано: есть всего один раз в день смертельно опасно

В ходе данного исследования эксперты проанализировали данные о более чем 24000 американцев в возрасте 40 лет и старше. Все они принимали участие в Национальном обследовании состояния здоровья и питания (NHANES) в 1999-2014 годы.

Учёные обнаружили несколько общих характеристик у тех людей, которые ели меньше трёх раз в сутки. Они были обычно моложе остальных, мужского пола, имели тёмную кожу и были неиспанского происхождения. Кроме того, у этих участников был ниже уровень образования и уровень семейного дохода, они курили, пили больше алкоголя, употребляли меньше питательной и больше вредной пищи, ели больше закусок, потребляли в целом меньше энергии (меньше двигались).