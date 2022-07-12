Научно доказано: из-за кофеина могут образовываться тромбы

Научно доказано: из-за кофеина могут образовываться тромбыОб этом рассказал врач
Ведущий сосудистый хирург Марк Уайтли подчёркивает, что из-за обезвоживания организма возрастает риск образования тромбов в венах. А к обезвоживанию может привести постоянное употребление кофеина.
При тромбозе глубоких вен человек может ощущать схваткообразную или пульсирующую боль в одной ноге (редко - в обеих), горячую кожу в поражённой области, замечать отёки на одной ноге (реже - на обеих), потемнение или покраснение кожи, вздутые вены, которые остаются твёрдыми и болят при нажатии на них. Если, кроме этих симптомов, вы почувствовали боль в груди или одышку, то срочно вызывайте врача.
Профессор Уайтли добавил, что кофеин содержится сразу в нескольких популярных напитках. Это чай, кофе, алкоголь. Они способны вызвать обезвоживание или усугубить его симптомы. Основными признаками обезвоживания считаются головокружение, жажда, сухость во рту, тёмная моча с резким запахом.
Для того чтобы не допустить обезвоживания, нужно пить достаточно воды, говорит эксперт.
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