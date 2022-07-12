Научно доказано: из-за кофеина могут образовываться тромбы

Профессор Уайтли добавил, что кофеин содержится сразу в нескольких популярных напитках. Это чай, кофе, алкоголь. Они способны вызвать обезвоживание или усугубить его симптомы. Основными признаками обезвоживания считаются головокружение, жажда, сухость во рту, тёмная моча с резким запахом.

Для того чтобы не допустить обезвоживания, нужно пить достаточно воды, говорит эксперт.

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