Научно доказано: из-за стресса вы стареете быстрее

Оказалось, что люди, которые были сильно подвержены стрессу, имели более старую иммунную систему. У них также было меньше клеток, ответственных за борьбу с болезнями (Т-клеток), и больше «изношенных» лейкоцитов. Кроме того, обычно такие люди имеют вредные привычки и мало двигаются, что частично тоже влияет на процесс старения.

Компенсировать ущерб, связанный со стрессом, может, по словам учёных, спорт и здоровое питание.

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