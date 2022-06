Научно доказано: из-за стресса вы стареете быстрее

Согласно исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, стресс может сильно ослабить иммунитет и ускорить его старение. Вообще с возрастом иммунитет естественным образом начинает снижаться. Из-за старения иммунной системы человек оказывается сильнее подвержен раку, болезням сердца, пневмонии.

Учёные проанализировали большой объём данных из научных работ, в ходе которых изучалось состояние здоровья американцев старше 50 лет. Специалисты провели анализ ответов 5744 человек.