Научно доказано: из-за стресса вы стареете быстрее

Научно доказано: из-за стресса вы стареете быстрееТочнее, стареет ваша иммунная система
Согласно исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, стресс может сильно ослабить иммунитет и ускорить его старение. Вообще с возрастом иммунитет естественным образом начинает снижаться. Из-за старения иммунной системы человек оказывается сильнее подвержен раку, болезням сердца, пневмонии.
Учёные проанализировали большой объём данных из научных работ, в ходе которых изучалось состояние здоровья американцев старше 50 лет. Специалисты провели анализ ответов 5744 человек.
Оказалось, что люди, которые были сильно подвержены стрессу, имели более старую иммунную систему. У них также было меньше клеток, ответственных за борьбу с болезнями (Т-клеток), и больше «изношенных» лейкоцитов. Кроме того, обычно такие люди имеют вредные привычки и мало двигаются, что частично тоже влияет на процесс старения.
Компенсировать ущерб, связанный со стрессом, может, по словам учёных, спорт и здоровое питание.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.