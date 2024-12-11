Научно доказано: люди-оптимисты устроены по-другому

Опубликовано 11 декабря 2024, 23:151 мин.
Научно доказано: люди-оптимисты устроены по-другомуВот что конкретно выяснили учёные
Согласно результатам нового исследования, позитивный настрой у людей связан с большей силой воли, а также со страстью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Psychologica.
В ходе нового исследования специалисты изучили данные 1548 участников в возрасте от 13 до 77 лет. Они хотели понять, какие факторы помогают людям добиться успеха в каком-либо деле. Прежде всего учёные обращали внимание на страсть, решимость и веру участников в то, что они добьются поставленных целей. Далее они сравнили тех, кто имел максимально оптимистичный настрой, с людьми, которые меньше всего верили в то, что у них всё получится.
Оказалось, что у взрослых с оптимистичным настроем напрямую связаны два качества. Это решимость и большая страсть.