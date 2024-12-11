Научно доказано: люди-оптимисты устроены по-другому

В ходе нового исследования специалисты изучили данные 1548 участников в возрасте от 13 до 77 лет. Они хотели понять, какие факторы помогают людям добиться успеха в каком-либо деле. Прежде всего учёные обращали внимание на страсть, решимость и веру участников в то, что они добьются поставленных целей. Далее они сравнили тех, кто имел максимально оптимистичный настрой, с людьми, которые меньше всего верили в то, что у них всё получится.