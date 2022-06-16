Научно доказано: мозг действительно можно тренировать

Научно доказано: мозг действительно можно тренироватьПоэтому даже отстающие в учёбе подростки способны при желании догнать сверстников
Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что подростки, которые плохо учатся, при своевременном вмешательстве учителей могут повысить успеваемость и развить свой интеллект. В исследовании принимали участие ученики средних школ, расположенных в Калифорнии и Нью-Йорке. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.
Согласно полученным в ходе эксперимента результатам, «вмешательство в образ мышления» (то есть представление о том, что мозг - это мышца, которую можно тренировать) и обучение учителей наиболее эффективной подаче материала в классе действительно работают. Подростки через год стали после прохождения такой программы получать оценки в среднем на 2 процента лучше.
Всего приняли участие в этом исследовании почти 2 тысячи учеников 6-7 классов, 50 учителей из 12 школ. Экспериментальный метод применялся поочерёдно на уроках математики, английского, естественных наук. Преподаватели вели три из четырёх занятий по «Мозговедению», на которых помогали учащимся обрабатывать информацию. К примеру, они могли узнать у школьников, по каким предметам они отстают, а затем вместе с ними разработать план для максимально эффективного изучения этих дисциплин.
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