Научно доказано: мозг действительно можно тренировать

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что подростки, которые плохо учатся, при своевременном вмешательстве учителей могут повысить успеваемость и развить свой интеллект. В исследовании принимали участие ученики средних школ, расположенных в Калифорнии и Нью-Йорке. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

Согласно полученным в ходе эксперимента результатам, «вмешательство в образ мышления» (то есть представление о том, что мозг - это мышца, которую можно тренировать) и обучение учителей наиболее эффективной подаче материала в классе действительно работают. Подростки через год стали после прохождения такой программы получать оценки в среднем на 2 процента лучше.