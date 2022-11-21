Научно доказано: неграмотные люди живут меньше

А вообще в Великобритании насчитывается 9 миллионов человек, которых можно назвать функционально неграмотными. Причём многие из этих людей имеют тяжёлую форму дислексии.

По мнению автора статьи, правительство, школы, местные власти, дети и родители должны вместе пытаться решить эту проблему. Необходимо больше средств направлять на оснащение школ, обеспечение сотрудников этих школ, а также прививать культуру чтения.