Научно доказано: неграмотные люди живут меньше

Научно доказано: неграмотные люди живут меньшеПоэтому важно обратить внимание на эту проблему
Учёные обнаружили, что неграмотность может быть смертельно опасной. Люди, которые не умеют читать, как выяснилось, в среднем живут на 26 лет меньше по сравнению с остальными.
Эксперты из Национального фонда грамотности провели исследование, в ходе которого изучили продолжительность жизни неграмотных людей по сравнению с грамотными. Оказалось, что те, кто живёт в «высокограмотных» районах Великобритании, имеют продолжительность жизни в среднем на 26 лет больше.
А вообще в Великобритании насчитывается 9 миллионов человек, которых можно назвать функционально неграмотными. Причём многие из этих людей имеют тяжёлую форму дислексии.
По мнению автора статьи, правительство, школы, местные власти, дети и родители должны вместе пытаться решить эту проблему. Необходимо больше средств направлять на оснащение школ, обеспечение сотрудников этих школ, а также прививать культуру чтения.