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Научно доказано: пение улучшает работу мозга

Благодаря этому можно предотвратить некоторые болезни
Эксперты-нейробиологи и клинические психологи из Финляндии обнаружили, что пение может улучшить функции мозга, а также вылечить афазию (полную или частичную утрату речи). Это стало известно благодаря проекту PREMUS.
Научно доказано: пение улучшает работу мозга

Координатор проекта PREMUS профессор Сяркямё вместе с коллегами изучает, как пение влияет на пациентов с афазией (утрата способности говорить). В рамках этого проекта формируются несколько хоров. В одном таком хоре - 25 человек, причём это и люди с афазией, и их родственники, которые ухаживают за ними.

Научно доказано: пение улучшает работу мозга

Эксперименты, проведённые финляндскими учёными, демонстрируют, что пение действительно положительно влияет на таких пациентов. Помимо этого, эксперты провели сканирование мозга молодых людей, людей среднего возраста и пожилых, которые поют в хоре. Выяснилось, что области мозга, которые участвуют в пении, не так сильно изменяются с возрастом, чем области, которые обрабатывают речь.

Кристиан А. Древон, профессор медицины Университета Осло (Норвегия), отмечает, что пение действительно может стать отличным способом тренировки мозга. Во время пения также тренируется способность запоминать информацию.

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