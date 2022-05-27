Научно доказано: пение улучшает работу мозга

Эксперименты, проведённые финляндскими учёными, демонстрируют, что пение действительно положительно влияет на таких пациентов. Помимо этого, эксперты провели сканирование мозга молодых людей, людей среднего возраста и пожилых, которые поют в хоре. Выяснилось, что области мозга, которые участвуют в пении, не так сильно изменяются с возрастом, чем области, которые обрабатывают речь.

Кристиан А. Древон, профессор медицины Университета Осло (Норвегия), отмечает, что пение действительно может стать отличным способом тренировки мозга. Во время пения также тренируется способность запоминать информацию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.