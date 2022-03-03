Научно доказано: прогулки на свежем воздухе улучшают психическое здоровье в пандемию

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере (США) в статье, опубликованной в издании PLOS One, люди, которые в первый год пандемии COVID-19 находились рядом с большим количеством деревьев и кустарников, реже жаловались на депрессию и беспокойство. Кроме того, исследование продемонстрировало, что треть людей проводила времени на природе больше, чем ранее, до пандемии.

В эксперименте приняли участие около 1200 жителей Денвера (США). Они должны были пройти 30-минутный опрос, в котором нужно было рассказать о своём эмоциональном состоянии и о зелёных насаждениях рядом с домом. Кроме того, учёные учитывали общее количество зелени в районах, где проживали испытуемые. Проводился опрос с ноября 2019 года по январь 2021 года.