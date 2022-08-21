Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:06
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Научно доказано: раскраски полезны для здоровья и взрослых, и детей

Вот какие преимущества даёт такой вид деятельности
Когда-то раскраски считались развлечением для детей, но сегодня это также отличный инструмент для поддержания психического здоровья и взрослых людей. Поэтому в последнее время этот вид деятельности становится всё популярнее.
Научно доказано: раскраски полезны для здоровья и взрослых, и детей

Сегодня взрослым и детям доступны самые разные раскраски. При желании можно даже скачать специальное приложение для планшета или смартфона вместо покупки бумажной раскраски.

Каким же образом раскраски помогают улучшить здоровье?

  1. Помогают быть более внимательным. Другими словами, благодаря раскраске вы учитесь концентрироваться и оставаться на некоторое время в моменте. Происходит это, например, когда вы выбираете цвет или закрашиваете какую-то область. В результате вы как бы отключаетесь от стрессовых мыслей.
Научно доказано: раскраски полезны для здоровья и взрослых, и детей

  1. Снимают стресс. Благодаря раскрашиванию вы можете успокоить разум и помочь телу расслабиться. Также у вас может улучшиться сон, снизиться уровень усталости, уменьшиться боли в теле, пульс, беспокойство, симптомы депрессии, выровняться дыхание. Постарайтесь во время раскрашивания следить за своим дыханием.

  2. Учат принимать несовершенство. Не существует так называемого правильного и неправильного способа раскрашивания чего-либо. Также вам вовсе не обязательно завершать всё за один раз: вы можете потратить на это столько времени, сколько хотите. Важнее всего то, получили ли вы удовольствие от самого процесса и отдохнули ли вы.

Есть и другие способы избавиться от стресса. Например, это проведение времени с домашним животным, чтение книги, массирование мочек ушей, танец, глубокое дыхание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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