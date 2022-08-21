Научно доказано: раскраски полезны для здоровья и взрослых, и детей

Снимают стресс. Благодаря раскрашиванию вы можете успокоить разум и помочь телу расслабиться. Также у вас может улучшиться сон, снизиться уровень усталости, уменьшиться боли в теле, пульс, беспокойство, симптомы депрессии, выровняться дыхание. Постарайтесь во время раскрашивания следить за своим дыханием. Учат принимать несовершенство. Не существует так называемого правильного и неправильного способа раскрашивания чего-либо. Также вам вовсе не обязательно завершать всё за один раз: вы можете потратить на это столько времени, сколько хотите. Важнее всего то, получили ли вы удовольствие от самого процесса и отдохнули ли вы.

Есть и другие способы избавиться от стресса. Например, это проведение времени с домашним животным, чтение книги, массирование мочек ушей, танец, глубокое дыхание.

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