Научно доказано: растительное мясо полезнее и экологичнее обычного

Научно доказано: растительное мясо полезнее и экологичнее обычногоОб этом заявили эксперты из Университета Бата
Учёные из Университета Бата в рамках нового исследования изучили 43 работы, в которых рассматривалось влияние растительных продуктов на экологию, на здоровье человека, а также отношение потребителей к такой пище.
В ходе одного из исследований выяснилось, что 90 % добровольцев, употребляющих растительное мясо и молочные продукты, были в действительности мясоедами или флекситарианцами (то есть в основном ели пищу растительного происхождения). В другом исследовании что растительные продукты, которые имеют такую же стоимость, текстуру и такой же вкус, имеют больше шансов заменить мясные продукты.
Кроме того, было обнаружено, что пища на растительной основе вызывает меньше выбросов парниковых газов по сравнению с продуктами животного происхождения. К примеру, при создании бургеров с растительным мясом выбросов парниковых газов становится на 98 % меньше, чем при создании бургеров с говядиной.
Кроме того, в одном из исследований указывалось, что в основном растительные продукты имеют лучшие питательные характеристики по сравнению с мясными. Например, в этой работе 40 % мясных продуктов были отнесены к «менее полезным», а из растительных в эту категорию попали только 14 %.
Ещё одно исследование показало, что мясо и молочные продукты на растительной основе помогают похудеть, нарастить мышечную массу и могут быть полезны людям, страдающим от определённых заболеваний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.