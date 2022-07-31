Научно доказано: растительное мясо полезнее и экологичнее обычного

Учёные из Университета Бата в рамках нового исследования изучили 43 работы, в которых рассматривалось влияние растительных продуктов на экологию, на здоровье человека, а также отношение потребителей к такой пище.

В ходе одного из исследований выяснилось, что 90 % добровольцев, употребляющих растительное мясо и молочные продукты, были в действительности мясоедами или флекситарианцами (то есть в основном ели пищу растительного происхождения). В другом исследовании что растительные продукты, которые имеют такую же стоимость, текстуру и такой же вкус, имеют больше шансов заменить мясные продукты.

Кроме того, было обнаружено, что пища на растительной основе вызывает меньше выбросов парниковых газов по сравнению с продуктами животного происхождения. К примеру, при создании бургеров с растительным мясом выбросов парниковых газов становится на 98 % меньше, чем при создании бургеров с говядиной.