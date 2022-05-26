Научно доказано: риск инсульта связан с размером опасных частиц в воздухе

Были определены экспертами для каждого из участников уровни загрязнения воздуха. Для этого специалисты использовали домашние адреса людей и информацию о загрязнении воздуха. После этого исследователи рассчитали, каков был уровень загрязнения воздуха за неделю до госпитализации. Он составил 31,38 мкг/м3 - PM 1, 45,43 мкг/м3 - PM 2,5, 78,75 мкг/м3 - PM 10. В среднем в сутки за год до госпитализации воздействие грязного воздуха на одного человека равнялось 32,98 мкг/м3 - PM 1, 49,08 мкг/м3 - PM 2,5 и 87,32 мкг/м3 - PM 10.

После учёта всех остальных необходимых факторов (пол, возраст, социально-экономический статус, повышенное давление, диабет) выяснилось, что при повышении среднегодового воздействия опасных частиц на каждые 10 мкг/м3 увеличивает вероятность смерти от инсульта во время госпитализации: воздействие PM 1 - на 24 процента, PM 2,5 - на 11 процентов, PM 10 - на 9 процентов. Что касается среднего недельного показателя воздействия, то риск смерти от инсульта при воздействии PM 1 увеличивался на 6 процентов, при воздействии PM 2,5 - на 4 процента, при воздействии PM 10 - на 3 процента.

Также этот риск был выше всего у тех, кто столкнулся с ишемическим инсультом. Вероятность смерти от инсульта была наибольшей у людей с ишемическим инсультом, которые подвергались воздействию частиц PM 1.

При этом если снизить уровень частиц PM 10, то это сильнее всего повлияет на снижение общей смертности от инсульта. В этом случае количество смертей в больницах уменьшится на 10 процентов при кратковременном воздействии частиц и на 21 процент - при длительном воздействии.