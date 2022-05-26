Научно доказано: риск инсульта связан с размером опасных частиц в воздухе

Научно доказано: риск инсульта связан с размером опасных частиц в воздухеЭто особенно важно для тех, кто живёт в районах с сильно загрязнённым воздухом
В рамках нового исследования учёные изучили три варианта твёрдых частиц в воздухе. Это PM 1 (их диаметр - менее 1 микрона; они присутствуют в саже и смоге), PM 2,5 (диаметр - менее 2,5 микрон; их можно найти в летучей золе от сжигания угля), PM 10 (диаметр - менее 10 микрон; есть в цементной пыли). Оказалось, что в зависимости от размера этих частиц варьируется риск возникновения у человека инсульта.
Также учёные проанализировали электронные медицинские записи. Они обнаружили более 3,1 миллиона госпитализаций, связанных с инсультом (ишемическим и геморрагическим). Средний возраст пациентов составлял 67 лет. При этом 32140 человек (1 процент) скончались от инсульта при госпитализации.
Были определены экспертами для каждого из участников уровни загрязнения воздуха. Для этого специалисты использовали домашние адреса людей и информацию о загрязнении воздуха. После этого исследователи рассчитали, каков был уровень загрязнения воздуха за неделю до госпитализации. Он составил 31,38 мкг/м3 - PM 1, 45,43 мкг/м3 - PM 2,5, 78,75 мкг/м3 - PM 10. В среднем в сутки за год до госпитализации воздействие грязного воздуха на одного человека равнялось 32,98 мкг/м3 - PM 1, 49,08 мкг/м3 - PM 2,5 и 87,32 мкг/м3 - PM 10.
После учёта всех остальных необходимых факторов (пол, возраст, социально-экономический статус, повышенное давление, диабет) выяснилось, что при повышении среднегодового воздействия опасных частиц на каждые 10 мкг/м3 увеличивает вероятность смерти от инсульта во время госпитализации: воздействие PM 1 - на 24 процента, PM 2,5 - на 11 процентов, PM 10 - на 9 процентов. Что касается среднего недельного показателя воздействия, то риск смерти от инсульта при воздействии PM 1 увеличивался на 6 процентов, при воздействии PM 2,5 - на 4 процента, при воздействии PM 10 - на 3 процента.
Также этот риск был выше всего у тех, кто столкнулся с ишемическим инсультом. Вероятность смерти от инсульта была наибольшей у людей с ишемическим инсультом, которые подвергались воздействию частиц PM 1.
При этом если снизить уровень частиц PM 10, то это сильнее всего повлияет на снижение общей смертности от инсульта. В этом случае количество смертей в больницах уменьшится на 10 процентов при кратковременном воздействии частиц и на 21 процент - при длительном воздействии.