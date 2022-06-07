Научно доказано: видеоигры могут сделать ребёнка умнее

Это совсем недавно обнаружили учёные

Ругаете ребёнка за то, что он так много времени проводит за игрой? А может, этого не стоит делать. В ходе нового исследования специалисты пришли к выводу, что видеоигры положительно влияют на интеллект детей.