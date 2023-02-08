Научно доказано: видеоигры не вредят мозгу маленьких детей

Научно доказано: видеоигры не вредят мозгу маленьких детейПоэтому родителям не стоит так беспокоиться
Новые результаты исследований, посвящённых видеоиграм и их влиянию на детей, показывают, что на когнитивные способности ребёнка игры не влияют. При этом изучались самые разные типы игр.
Фото: First Cry Parenting
Учёные недавно изучили привычки, связанные с видеоиграми, у 160 школьников до подросткового возраста. 70% участников были из семей с низким доходом. Сами дети сообщили, что в среднем тратят на игры 2,5 часа в день, а самые заядлые игроки - до 4,5 часов в день.
Команда учёных хотела найти связь между видеоиграми и результатами детей стандартизированном тесте на когнитивные способности. Этот тест также известен как CogAT. Благодаря ему можно оценить вербальные, количественные и невербальные/пространственные навыки.
CC0 Public Domain
В целом оказалось, что ни количество времени, которое ребёнок тратил на игры, ни жанр видеоигр не имели значительной связи с показателями CogAT. Это означает, что видеоигры и когнитивные способности детей не связаны напрямую.
В то же время выяснилось, что некоторые типы игр, призванные улучшить когнитивные навыки, не дали ощутимого эффекта.
Научная работа, в которой указаны все результаты исследования, была опубликована в Journal of Media Psychology.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.