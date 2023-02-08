Научно доказано: видеоигры не вредят мозгу маленьких детей

В целом оказалось, что ни количество времени, которое ребёнок тратил на игры, ни жанр видеоигр не имели значительной связи с показателями CogAT. Это означает, что видеоигры и когнитивные способности детей не связаны напрямую.

В то же время выяснилось, что некоторые типы игр, призванные улучшить когнитивные навыки, не дали ощутимого эффекта.

Научная работа, в которой указаны все результаты исследования, была опубликована в Journal of Media Psychology.

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