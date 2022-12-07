Научно доказано: здоровый образ жизни защищает от проблем с кишечником

Оказалось, что чем меньше факторов риска (курение, избыточный вес и пр.) было у людей, тем у них меньше было шансов столкнуться с болезнью Крона или язвенным колитом. Так, участникам с низкими баллами по этому параметру удалось предотвратить 43 % и 44,5 % случаев первого и второго заболевания соответственно.

Похожий эффект присутствовал и при ведении здорового образа жизни. Только значения равнялись 61 % (болезнь Крона) и 42 % (язвенный колит).

Ту же систему оценки эксперты применили к данным ещё трёх крупных исследований. И результаты оказались схожими.

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