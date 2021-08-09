Научный журнал напомнил о рекордах человеческого организма в нырянии без акваланга

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Научный журнал напомнил о рекордах человеческого организма в нырянии без аквалангаИ назвал 10 спортсменов, поставивших их
Издание ScienceFocus перечислило самые поразительные погружения в воду. Из стран выделяется Австрия.
Первые четыре строчки занял спортсмен из Австрии. Герберт Нитч в течение нескольких лет (в 2005, 2006 и 2007 годах) демонстрировал лучшие результаты. Это погружение на 172, 183, 182 и 214 метров соответственно (последние два - в 2007).
Далее идёт Лоик Леферм (Франция). Его рекордные цифры расположились на 5, 6 и 9 местах. Француз погружался на глубину 171 (2004 год), 162 (2002 год) и 137 (1999 год) метров.
Американка Таня Стритер и итальянец Умберто Пелиццари стоят на 7 и 8 местах соответственно. Их результаты - 160 и 150 метров.
Завершает список лучших фридайвер Мэнди-Рэй Крукшанк из Канады. Её рекорд - 136 метров.