Научный журнал напомнил о рекордах человеческого организма в нырянии без акваланга

Первые четыре строчки занял спортсмен из Австрии. Герберт Нитч в течение нескольких лет (в 2005, 2006 и 2007 годах) демонстрировал лучшие результаты. Это погружение на 172, 183, 182 и 214 метров соответственно (последние два - в 2007).

Далее идёт Лоик Леферм (Франция). Его рекордные цифры расположились на 5, 6 и 9 местах. Француз погружался на глубину 171 (2004 год), 162 (2002 год) и 137 (1999 год) метров.