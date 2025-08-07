Научных данных недостаточно: диетолог объяснила, вызывают ли растительные масла воспаление

В основном растительные масла содержат полезные жиры. Это в том числе омега-3 и омега-6. В составе растительных масел много омега-6, особенно линолевой кислоты, которая в организме превращается в арахидоновую кислоту. Последняя в избытке может вызвать воспаление. При этом наш организм преобразует в арахидоновую кислоту лишь около 2% липоевой кислоты.

Кроме того, современные научные работы и рекомендации экспертов в области здравоохранения демонстрируют, что растительные масла могут принести больше пользы, чем вреда. При умеренном же употреблении эти масла вообще не вредят здоровью.

Существующие результаты исследований, связанных с влиянием омега-6 на организм, неоднозначны. Жирные кислоты омега-6, содержащиеся в растительных маслах, обладают также противовоспалительным действием и положительно влияют на сердце. Для определения их общего влияния на здоровье нужно провести более масштабные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.