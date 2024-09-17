Назван единственный научно обоснованный способ избавления от жира на животе

Некоторым людям будет сложнее избавиться от жира на животе из-за того, что их организм естественным образом его хранит. К примеру, известно, что у женщин примерно на 10% больше жира, чем у мужчин.

Снижение веса достигается за счёт сжигания большего количества калорий, чем вы потребляете. Это может быть нелегко. Однако некоторые стратегии облегчают задачу. Одна из них — прерывистое «голодание». Оно существует в нескольких формах. При диете 5:2 вы едите «нормальное» количество пищи в течение пяти дней в неделю и в течение двух дней сокращаете суточную норму потребления калорий примерно до 800. Другие схемы питания подразумевают, что вы даете себе только 10-часовое окно для приёма пищи в течение каждых суток.

Физические упражнения могут действительно увеличить расход калорий, но некоторые исследования показывают, что это также может повысить аппетит.

Многие считают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) отличным способом улучшить физическую форму и сжечь калории за короткий промежуток времени. Крупный метаанализ 2018 года это подтвердил. Но нет никаких доказательств, что определённое упражнение может быть направлено конкретно на жир на животе, даже если оно выполняется с высокой интенсивностью.

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