Назван главный фактор, который контролирует, где в организме набирается жир

После менопаузы уровень эстрогена снижается. Это значит, что у женщины будет развиваться более типичная для мужчин модель отложения жира.

Что касается лица, рук и ног, то здесь важен общий уровень жира в организме. Если у вас есть лишний вес, то он, скорее всего, будет распределён по всему телу.

При этом одно крупное исследование с участием 500 тысяч британцев показало, что генетические факторы, влияющие на распределение жира, сильнее выражены у женщин по сравнению с мужчинами. Также распределение жира может в большей степени наследоваться у женщин по сравнению с мужским полом.

Ещё один фактор набора веса — это стресс. Некоторые исследования показывают связь между повышенным уровнем кортизола и жиром в области живота. Также недавние научные работы намекают, что чем хуже человек отдыхает, тем выше риск, что у него будет брюшной жир.

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