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Назван главный признак повышенного сахара в крови

Хотя есть и другие важные симптомы
Доктор медицинских наук, эндокринолог Ирл Хирш подчёркивает, что высокий уровень глюкозы в крови опасен для организма. При таком состоянии тело не способно сохранять глюкозу в печени или мышцах, а также не может создавать жир. Есть несколько признаков повышенного уровня сахара, но один из них - основной.
Назван главный признак повышенного сахара в крови

Если у вас повышен сахар в крови, то вы наверняка заметите эти пять симптомов. Причём первый считается самым важным. Именно он должен послужить для вас главным сигналом, что с организмом что-то не так.

  1. Учащённое мочеиспускание. Если вы стали ходить в туалет днём и ночью чаще, чем обычно, то это повод насторожиться. Доктор медицинских наук Джеймс Норман говорит, что при избытке сахара человек нередко бегает в туалет, поскольку молекулы сахара (которых слишком много) попадают в мочу и выходят вместе с ней.
  1. Сильная жажда. Это касается случаев, когда вы пьёте много воды, но никак не можете напиться. В действительности, по словам специалистов, ткани организма действительно оказываются обезвоженными, если в крови чересчур много глюкозы. Организм просто пытается забрать жидкость из мышц и других тканей, чтобы разбавить кровь и снизить уровень сахара.
Назван главный признак повышенного сахара в крови
  1. Голод и чувство усталости. Эксперты добавляют, что, если клетки не способны переработать глюкозу, человек начинает ощущать сильный голод и усталость. Всё дело в том, что в этом случае сахар не может попасть в клетки, а значит, энергии у организма не будет.
  1. Половая дисфункция. При диабете может измениться уровень тестостерона или эстрогена. Это способно повлиять на выработку смазки, либидо (сексуальное влечение).
  1. Повышенное давление. Инсулин может препятствовать выработке оксида азота в сосудах. А оксид азота считается веществом, способным расширить кровеносные сосуды и понизить давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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