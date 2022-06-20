Назван главный признак повышенного сахара в крови

Хотя есть и другие важные симптомы

Доктор медицинских наук, эндокринолог Ирл Хирш подчёркивает, что высокий уровень глюкозы в крови опасен для организма. При таком состоянии тело не способно сохранять глюкозу в печени или мышцах, а также не может создавать жир. Есть несколько признаков повышенного уровня сахара, но один из них - основной.