Назван главный признак того, что у вас сотрясение мозга

Назван главный признак того, что у вас сотрясение мозгаИ это покачивание головой после удара
В ходе нового исследования специалисты из Медицинской школы Бостонского университета в США провели опрос среди 347 американских и канадских спортсменов в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала им показали видеоролики с проявлениями SHAAKE (спонтанного встряхивания головой после кинематического события), а затем спросили об их собственном опыте.
Выяснилось, что 69% участников хотя бы раз испытывали приступ такого покачивания головой. Причём 93% из них заявили, что это было связано с сотрясением. Доктор Дэн Данешвар из Гарвардской медицинской школы отметил, что у испытуемых примерно три из четырёх случаев SHAAKE были связаны с сотрясением мозга.
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Diagnostics.
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