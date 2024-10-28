Назван главный признак того, что у вас сотрясение мозга

Выяснилось, что 69% участников хотя бы раз испытывали приступ такого покачивания головой. Причём 93% из них заявили, что это было связано с сотрясением. Доктор Дэн Данешвар из Гарвардской медицинской школы отметил, что у испытуемых примерно три из четырёх случаев SHAAKE были связаны с сотрясением мозга.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Diagnostics.

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