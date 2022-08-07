Назван худший йогурт для людей с диабетом

Не все разновидности йогуртов действуют на организм одинаково. Некоторые производители, например, добавляют в них много сахара и углеводов при помощи фруктов или ароматизаторов. Подобные йогурты абсолютно точно вызовут у человека скачок сахара в крови.

По словам диетолога Шерил Муссатто, худшая разновидность йогурта для людей с диабетом - детские йогурты. Дело в том, что в таких продуктах мало белка и много сахара, а это вовсе не помогает держать под контролем уровень сахара в крови.