Назван худший йогурт для людей с диабетом

Назван худший йогурт для людей с диабетомПо мнению диетолога
Не все разновидности йогуртов действуют на организм одинаково. Некоторые производители, например, добавляют в них много сахара и углеводов при помощи фруктов или ароматизаторов. Подобные йогурты абсолютно точно вызовут у человека скачок сахара в крови.
По словам диетолога Шерил Муссатто, худшая разновидность йогурта для людей с диабетом - детские йогурты. Дело в том, что в таких продуктах мало белка и много сахара, а это вовсе не помогает держать под контролем уровень сахара в крови.
Специалист добавляет, что лучше всего выбирать йогурты, которые содержат не более 10 г сахара и не более 15 г углеводов в одной порции.
Вместо этого диетолог рекомендует употреблять греческий йогурт. В нём при этом должно быть большое количество белка (минимум 10 г на порцию) и мало углеводов (не больше 10 г на одну порцию).
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