Назван лучший кардиотренажёр для снижения веса

Также беговые дорожки подходят для любого уровня физической подготовки. Иногда они даже могут иметь определённый угол наклона.

Занятия на беговой дорожке увеличивают частоту сердечных сокращений, улучшает здоровье сердца. Исследования также показывают, что чередование периодов высокоинтенсивного бега и активного восстановления (ходьбы) может улучшить сердечно-сосудистую выносливость и сжигание калорий.

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