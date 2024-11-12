Назван лучший молочный продукт для снижения веса

Вот четыре причины, по которым греческий йогурт отлично подходит для похудения.

В нём много белка. Из одной банки йогурта (50 мл) вы получите 15 г белка. Он надолго вас насытит. Также одно исследование показало, что греческий йогурт снижает аппетит лучше, чем обезжиренное молоко, цельное молоко или сыр.

И мало калорий. В банке обезжиренного греческого йогурта на 50 мл содержится всего 90 ккал, а в жирном варианте — 140 ккал. При этом научных работ, которые бы подтверждали, что для похудения лучше есть обезжиренные продукты, — мало. Согласно исследованиям, жирные молочные продукты не приводят к набору веса и не вредят сердцу. Однако йогурты некоторых брендов могут содержать добавленный сахар.