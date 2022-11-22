Назван лучший напиток для избавления от жира на животе

Назван лучший напиток для избавления от жира на животеПолезен он и при воспалении
Самым эффективным и безопасным способом избавления от жира в области живота считается сочетание здоровой диеты и занятий спортом. Кроме того, помочь в этом могут и определённые напитки.
При похудении и устранении жира на животе важно помнить одну вещь. Любые напитки или продукты сами по себе вам не помогут сбросить вес. Польза от них будет только в том случае, если вы включите их в сбалансированную диету.
Горячий мятный чай содержит много антиоксидантов и при этом мало килокалорий. Поэтому он и считается одним из лучших напитков, которые избавляют от лишних килограммов. Подтверждает это и Кортни Д’Анджело, автор Go Wellness.
Мятный чай полезен для пищеварения. Он помогает снизить аппетит и к тому же имеет сладковатый вкус.
В таком чае содержатся и полезные вещества, благодаря которым вы сбросите вес. Мята отличается антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным эффектом. В обзоре, опубликованном в Журнале клинической гастроэнтерологии, отмечается, что у тех, кто употреблял масло мяты перечной, уменьшалось проявление симптомов, связанных с синдромом раздраженного кишечника.
А ещё мята способна расслабить мышцы, облегчить прохождение пищи и газов в организме.
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