Назван лучший напиток для избавления от жира на животе

При похудении и устранении жира на животе важно помнить одну вещь. Любые напитки или продукты сами по себе вам не помогут сбросить вес. Польза от них будет только в том случае, если вы включите их в сбалансированную диету.

Горячий мятный чай содержит много антиоксидантов и при этом мало килокалорий. Поэтому он и считается одним из лучших напитков, которые избавляют от лишних килограммов. Подтверждает это и Кортни Д’Анджело, автор Go Wellness.