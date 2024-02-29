Назван лучший перекус для избавления от жира на животе

По мнению эксперта по питанию, лучшая закуска для сжигания жира в области живота — греческий йогурт со свежими ягодами. Однако это блюдо является только одним из компонентов сбалансированной диеты. Для устойчивого снижения веса важно сосредоточиться на общем режиме питания, контроле порций, регулярной физической активности и других факторах, связанных с образом жизни.

Греческий йогурт с ягодами поможет вам похудеть благодаря следующим преимуществам.

Большое количество белка. В греческом йогурте белка намного больше, чем в обычном. Известно также, что белок лучше насыщает, чем жиры и углеводы.

Насыщение. Греческий йогурт с ягодами содержит одновременно клетчатку и белок. Благодаря этому вы дольше будете оставаться сытым.

Низкая калорийность. В греческом йогурте с ягодами по сравнению с другими закусками калорий довольно мало.