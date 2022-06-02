Назван лучший сок для долголетия

Есть множество способов прожить дольше. Например, для этого можно отказаться от курения, заняться спортом, сбалансированно питаться. Также диетологи утверждают, что помочь прожить долгую жизнь может апельсиновый сок. Такой напиток содержит много витамина С и флавоноидов. Первый укрепляет иммунную систему, а вторые положительно воздействуют на сердце.

Диетолог Лорен Манакер отмечает, что апельсиновый сок полезен для сердца благодаря флавоноиду гесперидину. Кроме того, исследования демонстрируют, что апельсиновый сок снижает давление, уровень «плохого» холестерина, а также повышает уровень «хорошего» холестерина.