Назван лучший способ узнать, достаточно ли воды вы пьёте

Большинство людей способны понять, нужно ли им больше воды, по ощущению жажды, хотя эта потребность с возрастом уменьшается.

Если вы сомневаетесь, достаточно ли жидкости получаете, обратите внимание на свою частоту посещения туалета. В норме вы должны ходить туда четыре-шесть раз в сутки. Больше шести мочеиспусканий в сутки означает, что воды в организме слишком много, а меньше четырёх — что слишком мало.

Правда, данный подход тоже имеет недостатки. Он не учитывает изменение функции почек с возрастом, приём определённых лекарств и напитков. Всё это влияет на концентрацию и объём мочи.

Цвет мочи тоже может указывать на то, хватает ли вам воды. Но с некоторыми оговорками. Лучше всего - оценивать уровень гидратации по комбинации признаков.

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