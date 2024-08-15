Назван лучший способ узнать, достаточно ли воды вы пьёте

Назван лучший способ узнать, достаточно ли воды вы пьётеИ он подтверждён наукой
В 2016 году в ходе исследования доктора Стюарта Гэллоуэема, доцента кафедры физиологии, физических упражнений и питания в Университете Стерлинга, выяснилось, что некоторые напитки, в том числе лагер и растворимый кофе, если их употреблять в умеренных количествах, не стимулируют дополнительную потерю жидкости.
Тем не менее никто не может точно сказать, сколько конкретно воды нужно получать отдельному человеку. Связано это с тем, что у всех нас разные тела, диеты и уровни активности, не говоря уже о внешних условиях.
Большинство людей способны понять, нужно ли им больше воды, по ощущению жажды, хотя эта потребность с возрастом уменьшается.
Если вы сомневаетесь, достаточно ли жидкости получаете, обратите внимание на свою частоту посещения туалета. В норме вы должны ходить туда четыре-шесть раз в сутки. Больше шести мочеиспусканий в сутки означает, что воды в организме слишком много, а меньше четырёх — что слишком мало.
Правда, данный подход тоже имеет недостатки. Он не учитывает изменение функции почек с возрастом, приём определённых лекарств и напитков. Всё это влияет на концентрацию и объём мочи.
Цвет мочи тоже может указывать на то, хватает ли вам воды. Но с некоторыми оговорками. Лучше всего - оценивать уровень гидратации по комбинации признаков.
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