Назван лучший вид тренировок для тех, кто перенёс инсульт

Специалисты трижды оценивали способность испытуемых ходить и их артериальное давление, жёсткость кровеносных сосудов. Это проводилось до начала исследования, в конце 12-недельного курса упражнений и ещё раз спустя восемь недель.

К концу эксперимента выяснилось, что упражнения HIIT улучшили потребление кислорода в два раза по сравнению с тренировками средней интенсивности. Спустя ещё восемь недель те, у кого были высокоинтенсивные тренировки, всё ещё имели лучшую кардиореспираторную подготовку по сравнению с участниками, у которых была менее интенсивные тренировки.

Проведённое исследование показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки безопасны и эффективны для улучшения физической формы у людей после инсульта.

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