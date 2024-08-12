Назван лучший вид тренировок для тех, кто перенёс инсульт

Назван лучший вид тренировок для тех, кто перенёс инсультЭто доказали новые исследования
Команда учёных в рамках эксперимента случайным образом распределила среди 82 человек, переживших инсульт, два варианта упражнений. Тренировки проводились три раза в неделю в течение 12 недель. Они включали 19-минутную тренировка HIIT (состоящая из 10 1-минутных интервалов высокоинтенсивных упражнений, перемежающихся с девятью 1-минутными интервалами низкой интенсивности) или 30-минутную постоянных упражнений умеренной интенсивности.
В среднем участникам исследования в начале эксперимента было 65 лет. Все они могли ходить и заниматься спортом.
Специалисты трижды оценивали способность испытуемых ходить и их артериальное давление, жёсткость кровеносных сосудов. Это проводилось до начала исследования, в конце 12-недельного курса упражнений и ещё раз спустя восемь недель.
К концу эксперимента выяснилось, что упражнения HIIT улучшили потребление кислорода в два раза по сравнению с тренировками средней интенсивности. Спустя ещё восемь недель те, у кого были высокоинтенсивные тренировки, всё ещё имели лучшую кардиореспираторную подготовку по сравнению с участниками, у которых была менее интенсивные тренировки.
Проведённое исследование показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки безопасны и эффективны для улучшения физической формы у людей после инсульта.
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