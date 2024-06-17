Назван лучший завтрак из средиземноморской диеты для похудения

Лучшим вариантом для похудения станет средиземноморский завтрак с копчёным лососем, киноа и овощами. В одной миске такого блюда содержится 487 ккал, 28 г жиров, 1,5 г натрия, 35 г углеводов, 26 г.

Начните с приготовления киноа по инструкции на его упаковке, после этого дайте ему немного остыть. Смешайте в большой миске 1 стакан варёной киноа, ½ стакана разрезанных пополам помидоров черри, ½ стакана нарезанного огурца, 1 столовую ложку нарезанного красного лука, ¼ стакана нарезанных оливок каламата и ¼ стакана сыра фета. Несколько ломтиков копченого лосося нарежьте небольшими кусочками и добавьте в миску. Сбрызните смесь 1 столовой ложкой оливкового масла и 1 столовой ложкой лимонного сока, приправьте солью и перцем по вкусу. Перемешайте всё.

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