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Назван неочевидный симптом повышенного холестерина

Об этом сообщило британское издание Daily Express
Существует немалое число симптомов высокого холестерина у человека. Один из таких признаков связан с икроножными мышцами. Подробнее - в статье.
Назван неочевидный симптом повышенного холестерина

Как пишет автор, холестерин может вызвать проблемы с сухожилиями. В частности, с так называемым ахилловым сухожилием, которое соединяет пяточную кость и икру. По словам экспертов центра Alliance Foot and Ankle Specialists, повышенный уровень холестерина может способствовать возникновению тендинита, при котором ахиллово сухожилие оказывается раздражённым, воспаляется.

Назван неочевидный симптом повышенного холестерина

При этом человек может ощущать боль во время простой ходьбы по лестнице, после физических упражнений (в этом случае боль возникает в пятке). Встречается также отёк пятки, слабость в голени.

Объясняются все эти неприятные симптомы при повышенном холестерине тем, что в организме происходят изменения. В результате сухожилия ослабевают, в том числе и названное ахиллово сухожилие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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