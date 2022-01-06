Назван неочевидный симптом повышенного холестерина

При этом человек может ощущать боль во время простой ходьбы по лестнице, после физических упражнений (в этом случае боль возникает в пятке). Встречается также отёк пятки, слабость в голени.

Объясняются все эти неприятные симптомы при повышенном холестерине тем, что в организме происходят изменения. В результате сухожилия ослабевают, в том числе и названное ахиллово сухожилие.

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