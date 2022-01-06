Назван неочевидный симптом повышенного холестерина

Назван неочевидный симптом повышенного холестеринаОб этом сообщило британское издание Daily Express
Как пишет автор, холестерин может вызвать проблемы с сухожилиями. В частности, с так называемым ахилловым сухожилием, которое соединяет пяточную кость и икру. По словам экспертов центра Alliance Foot and Ankle Specialists, повышенный уровень холестерина может способствовать возникновению тендинита, при котором ахиллово сухожилие оказывается раздражённым, воспаляется.
При этом человек может ощущать боль во время простой ходьбы по лестнице, после физических упражнений (в этом случае боль возникает в пятке). Встречается также отёк пятки, слабость в голени.
Объясняются все эти неприятные симптомы при повышенном холестерине тем, что в организме происходят изменения. В результате сухожилия ослабевают, в том числе и названное ахиллово сухожилие.
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