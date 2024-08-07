Назван один внешний признак высокого риска ранней смерти

Учёные решили в рамках одного исследования проверить, могут ли морщины на лбу служить маркерами риска возникновения болезней сердца. Принимали участие в этой работе 3200 здоровых взрослых в возрасте от 32 до 64 лет. Наблюдение за ними длилось 20 лет.

Результаты исследования показали, что у людей, имеющих больше морщин на лбу, вероятность низкой продолжительности жизни была значительно выше, чем у тех, кто не имел морщин вообще. У тех же, кто имел немного морщин, был слегка повышенный риск смерти от болезней сердца, если сравнивать их с участниками без морщин.