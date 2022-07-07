Назван овощ, который омолодит ваш организм

Молодой картофель обычно собирают через пару недель после окончания его цветения. Отличить его от старого просто: у него очень тонкая, почти прозрачная кожица. При этом она легко отделяется, даже если на неё просто нажать пальцами. Но если вы видите, что овощ позеленел, то его нужно однозначно выбрасывать, так как он ядовит.

В состав картофеля входят сильнейшие антиоксиданты биофлавоноиды. Они помогают продлить молодость и здоровье, предотвращают развитие опухолей, защищают кровеносные сосуды, делают стенки клеток устойчивее.

Помимо этого, в картошке есть витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а также холин, ниацин, фолиевая кислота. Причём в молодых клубнях витамина С даже в три раза больше, чем в старых.