Назван продукт, который даёт иммунитет к болезни Альцгеймера

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:48
1 мин.
Назван продукт, который даёт иммунитет к болезни АльцгеймераЭто свойство обнаружили индийские и американские учёные
"Лайф" поделился результатами исследования, которые были опубликованы в издании Science Daily.
Исследователи из США и Индии выяснили, сообщает "Лайф", что в базилике содержится особое вещество, защищающее мозг от развития болезни Альцгеймера. Это природное соединение фенхол. Находится оно в листьях растения.
В ходе исследования учёные обнаружили, что положительный эффект базилик оказывает благодаря действию специальных механизмов, оказывающих влияние на микробиом кишечника. Это растение стимулирует особый рецептор, снижающий нейротоксичность мозга.