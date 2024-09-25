Назван продукт, который старит кожу

По словам доктора Салины Зимри, очень сладкие продукты могут плохо повлиять на кожу. Из-за их употребления кожа может стареть быстрее, да и здоровье тоже окажется под угрозой.

Когда мы едим слишком много сахара, то в организме происходит гликирование. Этот процесс ослабляет коллаген и эластин, из-за чего кожа теряет упругость. В результате появляются тонкие линии, морщины, кожа обвисает.