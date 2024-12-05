Назван простой способ быстро избавиться от тревоги

Когда тело находится в режиме борьбы или бегства, лёд начинает противодействовать этому состоянию. Также холод может снизить частоту сердечных сокращений и температуру тела. Надкарни добавляет, что такого же эффекта можно достичь, окунув голову в холодную воду, приняв холодную ванну или душ, ополоснув лицо холодной водой или выпив очень холодную воду. Главное, говорит Эмили Казанова, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии в психологии в Университете Лойолы, — снизить температуру тела.

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