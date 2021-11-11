Назван самый полезный для здоровья вид молока

Картофель - тот овощ, который любят во всём мире. На его основе стали производить и молоко. По мнению экспертов газеты The Times of India, в 2022 году оно станет самым популярным напитком за счёт своих полезных свойств.

Чем же отличается этот продукт? Прежде всего, в нём содержится небольшое количество сахара и насыщенных жиров.