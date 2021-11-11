Назван самый полезный для здоровья вид молока

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Назван самый полезный для здоровья вид молокаОн приобретёт популярность в 2022 году
Картофельное молоко содержит множество полезных веществ и способно составить достойную конкуренцию коровьему, овсяному и другим видам этого продукта. Об этом сообщается в материале арабского издания Al Arabiya.
Картофель - тот овощ, который любят во всём мире. На его основе стали производить и молоко. По мнению экспертов газеты The Times of India, в 2022 году оно станет самым популярным напитком за счёт своих полезных свойств.
Чем же отличается этот продукт? Прежде всего, в нём содержится небольшое количество сахара и насыщенных жиров.
Научные исследования продемонстрировали, что в картофельном молоке нет холестерина и жиров. При этом кальций в нём содержится примерно в том же количестве, что и в коровьем, а вот витаминов и минералов - больше, чем в растительных видах молока.
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Источник: ИноСМИ