Назван самый полезный для здоровья завтрак

Также подчёркивается, что чёрная фасоль содержит много антиоксидантов. Она регулирует уровень инсулина, снижает кровяное давление.

Из других полезных для завтрака продуктов можно выделить йогурт, яйца, семена чиа, смузи, замоченные на ночь овсяные хлопья (они не требуют варки).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.