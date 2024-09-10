Назван самый полезный для здоровья завтрак

Опубликовано 10 сентября 2024, 19:301 мин.
Назван самый полезный для здоровья завтракОн позволит жить дольше
То, что вы едите с утра, сильно влияет на общее состояние организма. Учёный Дэн Бюттнер обнаружил, что самый полезный завтрак — у людей, проживающих на полуострове Никоя (Коста-Рика).
Завтрак жителей Никоя включает кукурузную лепёшку, чёрную фасоль, рис, репчатый лук, зелень, красный перец. По словам Бюттнера, этот вариант питания идеален по количеству цельнозерновых продуктов и сложных углеводов, имеющих низкий гликемический индекс.
Также подчёркивается, что чёрная фасоль содержит много антиоксидантов. Она регулирует уровень инсулина, снижает кровяное давление.
Из других полезных для завтрака продуктов можно выделить йогурт, яйца, семена чиа, смузи, замоченные на ночь овсяные хлопья (они не требуют варки).
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