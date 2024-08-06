Назван самый смертоносный олимпийский вид спорта всех времён

Опубликовано 06 августа 2024, 13:30
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Назван самый смертоносный олимпийский вид спорта всех времёнВот что об этом говорит наука
Олимпийские игры проводятся уже далеко не один год. Но во время каких соревнований спортсмены чаще всего умирают?
Прыжки с шестом, метание копья или бокс — виды спорта, имеющие множество рисков для здоровья. Тем не менее во время прошлых турниров зафиксировано было совсем мало случаев смерти. Они связаны были с велогонками и марафоном.
При этом травмы во время соревнований случаются часто. В конце Олимпиады 2008 года зарегистрировано было их более 1000. Больше всего — в футболе, тхэквондо, хоккее.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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