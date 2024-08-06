Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 августа 2024, 13:30
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Назван самый смертоносный олимпийский вид спорта всех времён

Вот что об этом говорит наука
Олимпийские игры проводятся уже далеко не один год. Но во время каких соревнований спортсмены чаще всего умирают?
Назван самый смертоносный олимпийский вид спорта всех времён
© History.com

Прыжки с шестом, метание копья или бокс — виды спорта, имеющие множество рисков для здоровья. Тем не менее во время прошлых турниров зафиксировано было совсем мало случаев смерти. Они связаны были с велогонками и марафоном.

Назван самый смертоносный олимпийский вид спорта всех времён
© BBC Science Focus

При этом травмы во время соревнований случаются часто. В конце Олимпиады 2008 года зарегистрировано было их более 1000. Больше всего — в футболе, тхэквондо, хоккее.