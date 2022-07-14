Назван самый вредный для здоровья стейк

Министерство сельского хозяйства США заявляет, что в среднем стейке «Рибай» - 63 г жира (а это 96 процентов суточной нормы), 28 г насыщенных жиров (140 процентов дневной нормы). Специалисты говорят, что насыщенные жиры в норме должны составлять только 10 процентов от общего числа килокалорий, а Американская кардиологическая ассоциация советует в сутки потреблять не более 13 г таких жиров.

Также стейк «Рибай» считается очень калорийным блюдом. Причём в нём килокалорий больше, чем в других видах стейка: 847 килокалорий в одной порции.

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